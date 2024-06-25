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23:04, 25 июня 2024Россия

Обгоревшее здание во Фрязино запланировали снести

РИА Новости: пострадавшее при пожаре здание во Фрязино планируют снести
СюжетПожар в Подмосковье

Фото: News.ru / Global Look Press

Пострадавшее и обрушившееся при пожаре в подмосковном Фрязино здание планируют снести. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Здание после сильного пожара и обрушения строительных конструкций утратило прочностные характеристики и представляет опасность, его могут снести», — рассказал собеседник агентства.

Мощный пожар в бывшем здании НИИ «Платан» в Подмосковье вспыхнул днем 24 июня. В результате в одном из помещений оказались заблокированы люди, двое из которых выпали из окна. По данным регионального управления СК, жертвами происшествия стали шесть человек.

Позже стало известно, что пожарная сигнализация в здании устарела и работала частично. Повторно пожар вспыхнул вечером 25 июня. Его площадь достигла 100 квадратных метров.

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      Евгений Силаев
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