Обгоревшее здание во Фрязино запланировали снести

РИА Новости: пострадавшее при пожаре здание во Фрязино планируют снести

Пострадавшее и обрушившееся при пожаре в подмосковном Фрязино здание планируют снести. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Здание после сильного пожара и обрушения строительных конструкций утратило прочностные характеристики и представляет опасность, его могут снести», — рассказал собеседник агентства.

Мощный пожар в бывшем здании НИИ «Платан» в Подмосковье вспыхнул днем 24 июня. В результате в одном из помещений оказались заблокированы люди, двое из которых выпали из окна. По данным регионального управления СК, жертвами происшествия стали шесть человек.

Позже стало известно, что пожарная сигнализация в здании устарела и работала частично. Повторно пожар вспыхнул вечером 25 июня. Его площадь достигла 100 квадратных метров.

