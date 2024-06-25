Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:09, 25 июня 2024Силовые структуры

Отдавших жизни полицейских в Дагестане представят к орденам Мужества

Меликов: погибших в Дагестане полицейских представят к орденам Мужества

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Погибших во время нападения террористов в Дагестане сотрудников полиции представят к орденам Мужества. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов на сессии регионального парламента, передает ТАСС.

По его словам, отдавшие жизни силовики будут отмечены наградами посмертно, равно как участники СВО.

Ранее 25 июня сообщалось, что до 18 увеличилось число сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате терактов в дагестанских Дербенте и Махачкале. Также жертвами нападений боевиков стали пятеро гражданских.

В ходе боестолкновений были ликвидированы пятеро террористов.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил потенциал мирных предложений России. Они реально способны остановить конфликт на Украине

      В Евросоюзе упали доходы от экспорта алмазов

      Серию взрывов и пожар в российском регионе сняли на видео после сообщения об атаке ВСУ

      В России обвинили ЕС в нарушении закона из-за одной меры поддержки Киева

      Волков и Павлович поменялись местами в рейтинге UFC

      Россияне бросились скупать жилье бизнес-класса

      Названа цена квартиры Земфиры в Москве

      Отца ликвидированных в Дагестане боевиков заподозрили в мелком хулиганстве

      25-летний россиянин поел шаурмы и впал в кому

      Россияне раскрыли секреты финансовой грамотности для детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше