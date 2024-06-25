Отдавших жизни полицейских в Дагестане представят к орденам Мужества

Меликов: погибших в Дагестане полицейских представят к орденам Мужества

Погибших во время нападения террористов в Дагестане сотрудников полиции представят к орденам Мужества. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов на сессии регионального парламента, передает ТАСС.

По его словам, отдавшие жизни силовики будут отмечены наградами посмертно, равно как участники СВО.

Ранее 25 июня сообщалось, что до 18 увеличилось число сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате терактов в дагестанских Дербенте и Махачкале. Также жертвами нападений боевиков стали пятеро гражданских.

В ходе боестолкновений были ликвидированы пятеро террористов.