Раскрыты детали дела ФСБ о спонсировании ВСУ российской волонтеркой

«Ъ»: ФСБ нашла переписку волонтерки Россинской о переезде на Украину и СБУ

В ходе расследования уголовного дела белгородской волонтерки Надежды Россинской (Надин Гейслер) о спонсировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) сотрудники ФСБ нашли в ее телефоне переписку со знакомыми, которая подтверждает версию следствия. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ управления ФСБ по Белгородской области на запрос издания.

Следователи изучили голосовые сообщения Россинской, отправленные ею знакомой с Украины летом 2023 года. В них россиянка делится своими планами получить гражданство Украины, но «бюрократия огромная».

«Моя история — это в прямом смысле история девочки, которая хлопала глазками, под носом ФСБ вывозила атошников, координаторов ВСУ, спонсировала ЗСУ донатами», — говорится в переписке волонтерки. По ее словам, она общалась со Службой безопасности Украины (СБУ), которая «развела руками», что ее очень расстроило.

О задержании ФСБ Россинской стало известно 1 февраля. Ее арестовали и обвинили в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. По данным российской спецслужбы, Россинская опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) данные о сборе гуманитарной помощи для полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Но она на суде подчеркнула, что аккаунт ей не принадлежит, и не признала вину.