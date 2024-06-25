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23:16, 25 июня 2024Спорт

Россиянина Дацюка введут в Зал хоккейной славы

Россиянина Павла Дацюка введут в Зал хоккейной славы в 2024 году

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Россиянин Павел Дацюк будет введен в Зал хоккейной славы в 2024 году. Об этом сообщается на странице Зала хоккейной славы в соцсети X.

Помимо 45-летнего Дацюка в Зал славы включены хоккеисты Джереми Реник, Ши Уэбер, Крисси Венделл-Пол и Натали Дарвиц. Кроме того, туда попал функционеры Дэвид Пойл и Колин Кэмпбелл.

20 июня Дацюка назвали главным кандидатом на включение в Зал славы. Фаворитом считался и другой бывший российский хоккеист Александр Могильный.

Дацюк уехал в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) в 2001 году. На протяжении всей заокеанской карьеры он защищал цвета «Детройт Ред Уингс». Россиянин выступал в составе клуба до 2016 года, за это время он помог «Детройту» дважды завоевать Кубок Стэнли. Он четыре раза участвовал в Матче звезд НХЛ. Всего на счету Дацюка 953 матча в лиге, в которых он набрал 918 очков (314 заброшенных шайб и 604 передачи).

Вместе со сборной России Дацюк выигрывал на Олимпийских играх и чемпионате мира. Кроме того, он побеждал в Кубке Гагарина в составе петербургского СКА.

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      Андрей Стрельцов
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