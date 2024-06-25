В ЛНР заявили об учащении использования ВСУ западной техники в Харьковской области

Марочко: ВСУ стали чаще применять в Харьковской области западную технику

В Харьковской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще применять западную технику и артиллерию. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, учащение использования техники, переданной Украине странами НАТО, фиксируется в районе населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое, Купянск и Изюм. В том числе на данных участках фронта отмечается увеличение количества самоходной артиллерии.

Марочко добавил, что ВСУ применяют западную бронетехнику в ходе боевых действий, в то время как артиллерия используется для поддержки украинских контратакующих подразделений.