Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:10, 25 июня 2024Бывший СССР

В ЛНР заявили об учащении использования ВСУ западной техники в Харьковской области

Марочко: ВСУ стали чаще применять в Харьковской области западную технику

Фото: Sofiia Gatilova/Reuters

В Харьковской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще применять западную технику и артиллерию. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, учащение использования техники, переданной Украине странами НАТО, фиксируется в районе населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое, Купянск и Изюм. В том числе на данных участках фронта отмечается увеличение количества самоходной артиллерии.

Марочко добавил, что ВСУ применяют западную бронетехнику в ходе боевых действий, в то время как артиллерия используется для поддержки украинских контратакующих подразделений.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ потратили полмиллиарда долларов на защиту энергетической инфраструктуры от дронов. В чем ошибся Киев?

      Четырех человек нашли на месте мощного пожара в подмосковном НИИ

      Российский военный ушел из части для встречи с близкими и получил пять лет колонии

      Банки превысили лимиты по льготной ипотеке

      Экс-главу строительной фирмы осудили за хищение денег при реставрации Московского Кремля

      В ЛНР заявили об учащении использования ВСУ западной техники в Харьковской области

      Губернатор назвал число находящихся в реанимации после атак ВСУ на регион России

      В МИД России назвали договор с КНДР предупреждением для решающих проблемы военным путем

      Девушка увидела публикации мужа в интернете и подала на развод

      В России выросли зарплаты айтишников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше