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12:19, 25 июня 2024Силовые структуры

Здание во Фрязино после пожара попало на видео

СК показал на видео здание во Фрязино после пожара

Следователи и криминалисты проводят осмотр после пожара в высотном здании подмосковного Фрязино. В областном управлении Следственного комитета (СК) России предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видны сотрудники СК, осматривающие помещения сгоревшего здания.

Следствием установлено, что возгорание началось в помещении на пятом этаже, а затем огонь распространился по зданию. В настоящее время проводятся обыски у директоров управляющей компании и фирм-арендаторов, которых было в сгоревшем здании НИИ «Платан» около 50. В СК выдвинули возможную причину возгорания — неисправность электропроводки.

Пожар в подмосковном Фрязино начался 24 июня.

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      Любовь Ширижик
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