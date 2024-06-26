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13:40, 26 июня 2024Мир

Ассанжа встретили аплодисментами в Австралии

Ассанжа встретили аплодисментами в аэропорту Канберры

Фото: Edgar Su / Reuters

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа встретили бурными аплодисментами в аэропорту Канберры после его возвращения в Австралию. Об этом сообщает Reuters.

«Ассанж прибыл в Австралию в среду под восторженные приветствия после признания своей вины в нарушении американского закона о шпионаже по условиям сделки», — утверждается в сообщении.

По данным агентства, после сошествия с трапа журналист поцеловал жену Стеллу и обнял отца. Затем основатель WikiLeaks в сопровождении команды своих юристов направился в здание аэропорта.

Ранее данные сервиса Flightradar показали, что самолет Ассанжа приземлился в столице Австралии.

24 июня Ассанж вышел на свободу из тюрьмы Белмарш в Лондоне и покинул Великобританию. 25 июня он признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов. В результате дело, возбужденное против журналиста из-за публикации секретных документов о военных преступлениях США, было прекращено в рамках сделки с американской прокуратурой.

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      Елизавета Мытарева
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