Друг водителя рухнувшей с парковки в Краснодаре BMW назвал возможную причину аварии

Друг водителя разбившейся в Краснодаре BMW допустил, что его обмануло зрение

Рафаэль Аракельян, находившийся за рулем рухнувшей с третьего этажа парковки в Краснодаре BMW, мог попасть в ДТП из-за обмана зрения. Возможную причину аварии назвал друг водителя в беседе с «Газетой.Ru».

По словам собеседника издания, Аракельян не любил быструю езду и всегда просил знакомых ездить «потише». Он также обратил внимание, что на одном из кадров с моментом ДТП видно подъем на въезде парковки. «Я, как водитель с 15-летним стажем, могу сказать, что, когда едешь там, пока пика подъема не достигнешь, дальше ничего не видишь. Вот что там произошло», — сказал россиянин.

Мужчина подчеркнул, что машина была скоростной «как спорткар». Друг Аракельяна допустил, что владелец BMW не успел остановиться, когда подъехал к подъему. «А там вправо резкий поворот, и туда заехать бы тоже не успел. Расстояние маленькое там было», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

В разговоре мужчина также заявил, что Аракельян имеет большой опыт вождения, а до этого ездил на Toyota Land Cruiser 200, которая в три раза больше разбившейся BMW. «Просто обман зрения там произошел. К тому же там покрытие скользкое. Зимой на шипах я не мог подниматься. Там отшлифованная поверхность, сложно остановиться», — добавил друг Аракельяна.

Он охарактеризовал водителя BMW как порядочного человека и отверг обвинения в том, что Аракельян якобы хотел впечатлить находившуюся с ним в салоне женщину.

Ранее стало известно, что Аракельян мог сменить имя. В распоряжении журналистов оказался ИНН мужчины, согласно которому раньше его звали Романом Бутенко. Мужчина также владел краснодарским центром восстановления личности «Высота», предоставляющим лечение от различных видов зависимости, таких как алкоголизм, наркомания и игромания. Помимо этого, с 2016 по 2021 год он занимался ремонтом автомобилей.

25 июня с третьего этажа парковки в Краснодаре рухнула BMW с людьми. Помимо водителя, внутри автомобиля находились 37-летняя женщина и ее 10-летний сын. Россиянка была на четвертом месяце беременности. Выживших в ДТП нет. Следователи считают, что мужчина намеренно увеличил скорость, в результате чего пробил ограждение и слетел с парковки.