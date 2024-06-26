Двух фигурантов дела о теракте в «Крокусе» оставили в СИЗО

Мосгорсуд оставил в СИЗО двух фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения двум фигурантам уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримаду Лутфуллои и Джумахону Курбонову (внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Апелляционная инстанция отклонила жалобу защиты и признала законным постановление Басманного районного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей Удальцову до 22 августа.

Лутфуллои арестовали 29 марта. Он стал десятым фигурантом уголовного дела. По данным следствия, он участвовал в схеме финансирования террористов. Об аресте Курбонова стало известно 27 апреля. Следствие считает, что он занимался обеспечением террористов средствами телекоммуникационной связи и их систематической оплатой.