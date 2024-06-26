Известная ведущая рассказала о разочаровавшем результате экстремальной попытки похудеть

Телеведущая Опра Уинфри поправилась сразу после окончания строгой диеты

Известная американская телеведущая Опра Уинфри призналась, что соблюдение строгой диеты добавило ей лишних килограммов и эмоциональных проблем. О разочаровывающих результатах экстремальной попытки похудеть она рассказала в эпизоде подкаста The Jamie Kern Lima.

По словам 70-летней телезвезды, в 1988 году она пять месяцев не ела твердую пищу, чтобы сбросить лишний вес. Уинфри говорит, что ей удалось достичь цели. Однако затем она вернулась к привычному рациону и сразу стала набирать вес. «Через три дня я поправилась на пять фунтов (2,2 килограмма — прим. «Ленты.ру»), а через неделю — на десять (4,5 килограмма — прим. «Ленты.ру»)», — сказала Уинфри.

Знаменитость призналась, что из-за возвращения веса она испытывала такой жгучий стыд, что отказывалась выходить из дома и даже пропустила одну вечеринку. Следующие десятилетия, по словам Уинфри, она превратилась в объект для бесконечных шуток из-за лишнего веса. «Я довела свой вес до такой степени, что просто поняла: в свои 70 лет я не проживу еще десятилетие», — заключила Уинфри.

В марте телеведущая призналась, что худеет с помощью лекарства для диабетиков «Оземпик». В июне она попала в больницу с симптомами желудочной инфекции.