Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:24, 26 июня 2024Забота о себе

Известная ведущая рассказала о разочаровавшем результате экстремальной попытки похудеть

Телеведущая Опра Уинфри поправилась сразу после окончания строгой диеты
Опра Уинфри

Опра Уинфри. Фото: Mike Blake / Reuters

Известная американская телеведущая Опра Уинфри призналась, что соблюдение строгой диеты добавило ей лишних килограммов и эмоциональных проблем. О разочаровывающих результатах экстремальной попытки похудеть она рассказала в эпизоде подкаста The Jamie Kern Lima.

По словам 70-летней телезвезды, в 1988 году она пять месяцев не ела твердую пищу, чтобы сбросить лишний вес. Уинфри говорит, что ей удалось достичь цели. Однако затем она вернулась к привычному рациону и сразу стала набирать вес. «Через три дня я поправилась на пять фунтов (2,2 килограмма — прим. «Ленты.ру»), а через неделю — на десять (4,5 килограмма — прим. «Ленты.ру»)», — сказала Уинфри.

Знаменитость призналась, что из-за возвращения веса она испытывала такой жгучий стыд, что отказывалась выходить из дома и даже пропустила одну вечеринку. Следующие десятилетия, по словам Уинфри, она превратилась в объект для бесконечных шуток из-за лишнего веса. «Я довела свой вес до такой степени, что просто поняла: в свои 70 лет я не проживу еще десятилетие», — заключила Уинфри.

Материалы по теме:
Диеты из TikTok и похудение на пиве. Почему резко начинать худеть после новогодних праздников может быть опасно
Диеты из TikTok и похудение на пиве.Почему резко начинать худеть после новогодних праздников может быть опасно
9 января 2023
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

В марте телеведущая призналась, что худеет с помощью лекарства для диабетиков «Оземпик». В июне она попала в больницу с симптомами желудочной инфекции.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто совпало так». Стали известны новые подробности инцидента с дроном США и истребителем МиГ-31 над Черным морем

      Российская телеведущая нашла в еде в самолете кусок пластика и едва не лишилась зуба

      Сердючка отменила выступление на фестивале в поддержку ВСУ

      Незнакомец напал на туриста в США и сломал ему 12 костей на глазах детей и жены

      Следователи предупредили о негативных последствиях атаки ВСУ в Севастополе

      50-летняя Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа

      Экс-полковник СБУ предрек окружение ВСУ на южнодонецком направлении

      В Швейцарии заявили о недостижимости независимости ЕС от НАТО и США

      Стало известно о домашней изоляции Пугачевой на Кипре

      Украину обвинили в ядерном терроризме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше