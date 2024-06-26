Лавров: руководителями ЕС определены русофобы в рамках «эстонизации»

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал об «эстонизации» руководства Евросоюза, добавив, что к власти в организации приходят русофобы, передает ТАСС.

«Сейчас — да, эстонизация. Наиболее ярые русофобы уже определены в качестве будущих руководителей структур Евросоюза. Это печально», — рассказал он.

Об «эстонизации» руководства ЕС Лавров заявил после того, как стало известно, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас сменит Жозепа Борреля на посту главы внешнеполитической службы организации.

Тогда заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что отношения между Россией и ЕС вряд ли улучшатся после назначения Каллас.