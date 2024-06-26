Москва обвинила Киев в ловле нежелающих быть «пушечным мясом»

Захарова: Киев разрешил силовикам отлавливать нежелающих быть «пушечным мясом»

На Украине сотрудникам силовых структур разрешили отлавливать граждан, нежелающих отправляться на фронт и пытающихся покинуть страну. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция доступна на YouTube-канале дипведомства.

По ее словам, для поимки граждан, которые не хотят стать «пушечным мясом», в приграничные районы Киев направил дополнительные подразделения силовиков.

«Вот этим киевско-режимным силовикам, которые согнаны на приграничье Молдавии, Румынии, Венгрии, Словакии, дан полный карт-бланш, вплоть до применения огнестрельного оружия на поражение. К кому? К тем, кто идет на Украину? Нет. К тем, кто уходит с территории Украины», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что жертвами минирования реки Тисы на границе Украины стали несколько человек. Ими оказались уклонисты, желающие сбежать из страны на фоне мобилизации.