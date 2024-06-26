Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:08, 26 июня 2024Бывший СССР

Москва обвинила Киев в ловле нежелающих быть «пушечным мясом»

Захарова: Киев разрешил силовикам отлавливать нежелающих быть «пушечным мясом»

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине сотрудникам силовых структур разрешили отлавливать граждан, нежелающих отправляться на фронт и пытающихся покинуть страну. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция доступна на YouTube-канале дипведомства.

По ее словам, для поимки граждан, которые не хотят стать «пушечным мясом», в приграничные районы Киев направил дополнительные подразделения силовиков.

«Вот этим киевско-режимным силовикам, которые согнаны на приграничье Молдавии, Румынии, Венгрии, Словакии, дан полный карт-бланш, вплоть до применения огнестрельного оружия на поражение. К кому? К тем, кто идет на Украину? Нет. К тем, кто уходит с территории Украины», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что жертвами минирования реки Тисы на границе Украины стали несколько человек. Ими оказались уклонисты, желающие сбежать из страны на фоне мобилизации.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто совпало так». Стали известны новые подробности инцидента с дроном США и истребителем МиГ-31 над Черным морем

      Российская телеведущая нашла в еде в самолете кусок пластика и едва не лишилась зуба

      Сердючка отменила выступление на фестивале в поддержку ВСУ

      Незнакомец напал на туриста в США и сломал ему 12 костей на глазах детей и жены

      Следователи предупредили о негативных последствиях атаки ВСУ в Севастополе

      50-летняя Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа

      Экс-полковник СБУ предрек окружение ВСУ на южнодонецком направлении

      В Швейцарии заявили о недостижимости независимости ЕС от НАТО и США

      Стало известно о домашней изоляции Пугачевой на Кипре

      Украину обвинили в ядерном терроризме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше