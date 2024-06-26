В России предложили изменения в выплатах пенсий для одной категории граждан

Депутат Бессараб предложила изменения в выплатах пенсий для инвалидов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила дать инвалидам возможность выбирать: получать выплату по накопительной части пенсии единовременно или ежемесячно. Своим предложением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы видим, что количество получателей срочной выплаты по накопительной части пенсии ежегодно растет. Срочная выплата предоставляется в случае, если по сравнению со средней заработной платой общая сумма накопления составляет менее пяти процентов. Думаю, что, может быть, стоит даже увеличить такой процент от средней заработной платы и позволить людям получить единовременно срочную выплату», — сообщила Бессараб.

Депутат отметила, что для инвалидов получение накопительной части пенсии единовременно или ежемесячно — это очень серьезный вопрос.

Наверное, нужно дать возможность выбирать именно на добровольных основах. То есть, если гражданин хочет при незначительности суммы средств получить ее единовременно, дать ему такую возможность. Если же он собирается получать ее пожизненно, то создать и такую возможность Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

«Мы понимаем, что сумма, выплачиваемая единовременно, и сумма, выплачиваемая пожизненно, — это две разные суммы. Если человек хочет получать ее на протяжении всей жизни, дать ему такую возможность и не настаивать на определенном порядке», — заключила Бессараб.

21 июня правительство одобрило возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам. Днем ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимая поправка уже подготовлена, и депутаты начнут рассматривать документ на следующей неделе.

Возобновить индексацию выплат для 7,8 миллиона работающих пенсионеров президент России Владимир Путин призвал в ходе недавнего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он подчеркнул справедливость такого шага, а также то, что ресурсы на реализацию этого предложения у властей есть.