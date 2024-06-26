Назван размер компенсаций пострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь

Власти Севастополя выплатят пострадавшим при атаке ВСУ 200-400 тысяч рублей

Власти Севастополя выплатят тем, кто пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу, компенсации в размере от 200 до 400 тысяч рублей. Об этом заявил глава Севастополя Михаил Развожаев, его цитирует ТАСС.

«Впервые мы столкнулись с ситуацией, когда ракеты ATACMS провели атаку по гражданской инфраструктуре. Все, что необходимо для преодоления последствий, делается», — сказал Развожаев.

По его словам, местные власти не исключают возможность повторных попыток Украины атаковать город. Для минимизации последствий этого предпринимаются все необходимые меры, заверил он.

Развожаев ранее сообщал, что 12 пострадавших при ракетной атаке на Севастополь находятся в тяжелом состоянии. В больницах города лечение проходят 47 человек. Часть пациентов также перевезли в Москву.

23 июня Украина выпустила по Севастополю пять американских ракет ATACMS. Одна из ракет взорвалась над пляжем Учкуевка, где отдыхало много людей. По последним данным, пострадали 153 человека. Жертвами атаки стали четыре человека, двое из которых — дети. В городе из-за случившегося ввели режим чрезвычайной ситуации.