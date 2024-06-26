Хабиб Нурмагомедов заявил, что теракты в Дагестане не имеют отношения к исламу

Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов сделал новое заявление о терактах в Дагестане на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Некоторые люди, прикрываясь верой, используют ислам для личной выгоды и заработка, что противоречит истинным принципам религии», — заявил спортсмен. Он назвал произошедшее трагедией, которая не имеет никакого отношения к исламу. Нурмагомедов подчеркнул, что ни один исламский ученый не одобрит теракты и все эксперты в области ислама их осуждают.

Ранее Нурмагомедов, комментируя теракты в Дагестане, призвал беречь себя и своих близких.

23 июня боевики атаковали Махачкалу и Дербент. На фоне терактов, жертвами которых стал 21 человек, в Дагестане вводили режим контртеррористической операции .