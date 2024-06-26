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11:51, 26 июня 2024Спорт

Титов сравнил сборную Сербии с Россией

Егор Титов заявил, что у сборной Сербии, как и у России, хороший состав

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался о выступлении сербской национальной команды на Евро-2024. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Он сравнил Сербию с российской сборной. «Сербы — как и мы. Состав хороший, но задачи не выполняются. Здесь вопрос к руководителям сборной, к тренерскому штабу, к президенту федерации», — заявил Титов.

Ранее 25 июня сборная Сербии сыграла вничью с Данией в заключительном матче группового этапа Евро. Команда набрала два очка, заняла последнее место в квартете и покинула турнир.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России по футболу от международных соревнований после начала специальной военной операции на территории Украины в начале 2022 года. С того момента россияне проводят только товарищеские встречи

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      Алексей Гусев
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