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15:15, 26 июня 2024Россия

В России высказались о неожиданном для Киева направлении для наступления

Военный эксперт Клинцевич: Россия может начать наступление с нового направления

Фото: Nikita Tsitsagi / News.ru / Globallookpress.com

Армия России может начать наступление с нового для Киева направления в зоне спецоперации. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

По его словам, открытие нового направления российскими военными станет полной неожиданностью для противника. Клинцевич заметил, что даже в условиях постоянного спутникового контроля со стороны Киева армия России сможет выбрать нужные время и место для нанесения мощного удара.

«Новые направления для наступления — это та информация, которую противник судорожно пытается получить из любых источников, заявлений военных экспертов. Он не понимает: ему нужно сохранять резервы, потому что мы нанесем удар где-то, или ему можно эти резервы вывозить на тяжелые участки фронта — под Харьков, на донецкое направление, где они теряют опорный пункт за опорным пунктом каждый день», — подытожил специалист.

Ранее Клинцевич заявил, что атака на беспилотники НАТО позволит предотвратить удары по Севастополю. Он выразил уверенность, что из-за дронов военного блока у Киева до сих пор есть возможность создавать безопасный маршрут для своих ракет.

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      Наталья Анисеева
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