Погибшую при атаке ВСУ на Севастополь двухлетнюю девочку похоронили на «Аллее славы»

В Севастополе похоронили двухлетнюю девочку, погибшую при атаке ВСУ 23 июня

В Севастополе на «Аллее славы» кладбища Кальфа похоронили двухлетнюю девочку, погибшую при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город 23 июня. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

Он подчеркнул, что нет ничего страшнее, чем хоронить своего ребенка. «Никакие слова сейчас не могут успокоить родителей. Но они знают: их горе — это наше общее горе. Весь Севастополь сегодня вместе с родителями Лизы», — написал Развожаев.

Ранее губернатор сообщил, что 12 пострадавших при ударе по пляжу в Севастополе находятся в тяжелом состоянии. Всего в больницах остаются 47 человек.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS. Одна из них сдетонировала над пляжем Учкуевка, когда там находилось множество отдыхающих. По информации Развожаева, пострадали 153 человека. Четверых, в том числе двоих детей, спасти не удалось.

26 июня Развожаев в ходе заседания правительства Севастополя заявил, что местные власти не исключают новых попыток ВСУ атаковать город. По его словам, в городе впервые столкнулись с атакой ракет ATACMS по гражданской инфраструктуре.