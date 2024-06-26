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03:27, 26 июня 2024Мир

В Южной Корее заявили о неудачном пуске ракеты КНДР

Yonhap: запуск баллистической ракеты КНДР, вероятно, завершился неудачей

Фото: KCNA / Reuters

Запуск баллистической ракеты КНДР, вероятнее всего, завершился неудачей. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на данные южнокорейских военных.

«Северная Корея в 05:30 по местному времени запустила неизвестную баллистическую ракету из района Пхеньяна в сторону Японского моря, но, по оценкам, пуск закончился провалом», — сообщили военные.

Отмечается, что ракета пролетела 250 километров. Предполагается, что пуск был испытательным.

Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря. Позднее стало известно, что она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

29 мая КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором и навозом. Незадолго до этого власти Северной Кореи заявляли, что они ответят на распространение агитационных материалов Сеулом, включая листовки, в которых содержалась критика Ким Чен Ына.

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      Евгений Силаев
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