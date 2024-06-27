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15:35, 27 июня 2024Мир

Лидер неудавшегося госпереворота в Боливии назвал причину его провала

Генерал Суньига назвал плохую логистику причиной провала переворота в Боливии

Фото: Juan Karita / АР

Совершить государственный переворот в Боливии помешала плохая логистика. Такую причину назвал лидер неудавшегося мятежа Хуан Хосе Суньига на допросе в полиции, передает Los Tiempos.

«[Попытка переворота провалилась] поскольку части в городе Вьячи долго прибывали, личный состав Военно-морского флота и Военно-воздушных сил также не смог прибыть, поскольку было решено, что восстание состоится в среду, 26 июня, в 11 часов утра», — объяснил в ходе допроса генерал.

Авторы материала отметили, что таким образом Суньига подтвердил свое намерение совершить госпереворот.

Ранее в Боливии произошла попытка государственного переворота. Военные заняли площадь Мурильо в городе Ла-Пас, где расположены правительственные здания. Генерал Суньига заявил, что таким образом требует вернуть в страну демократию.

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      Дарья Устьянцева
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