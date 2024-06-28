Amazon перенес начало работы Kuiper

Amazon: система Kuiper начнет работать в 2025 году

Первоначальные услуги доступа к широкополосной связи в рамках спутникового проекта Kuiper начнут предоставляться клиентам в 2025 году. Об этом со ссылкой на компанию Amazon сообщает SpaceNews.

Таким образом компания перенесла начало работы Kuiper с 2024-го на 2025-й, поскольку первую партию аппаратов системы планируется запустить на ракете Atlas V в период с октября по декабрь текущего года.

Издание напоминает, что ранее Amazon планировал начать развертывание более 3200 спутников в первой половине 2024-го, что позволило бы начать бета-тестирование системы с участием потенциальных клиентов, включая оператора Verizon в США.

В декабре 2023-го SpaceNews сообщило, что находящиеся на околоземной орбите два прототипа спутников широкополосного доступа в интернет Kuiper — KuiperSat-1 и KuiperSat-2 — успешно связали по оптическому каналу связи.

В ноябре того же года вице-президент по технологиям компании Amazon Ражив Бадьял сообщил, что аппараты KuiperSat-1 и KuiperSat-2 успешно продемонстрировали свою работу, что позволило приступить к серийному производству 3200 новых спутников с аналогичной конструкцией.