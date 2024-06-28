Бразилия экстрадировала россиянку, обвиняемую в мошенничестве на 67 миллионов рублей. В ее деле фигурируют 29 квартир

МВД: Бразилия экстрадировала обвиняемую в мошенничестве россиянку Лебедеву

Россиянку Веронику Лебедеву, обвиняемую в мошенничестве, экстрадировали на родину из Бразилии. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, преступница прибыла в страну в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России.

«Благодаря задействованию каналов Интерпола она задержана на территории Бразилии. По запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации в аэропорту города Сан-Паулу представители компетентных органов Бразилии передали разыскиваемую сотрудниками российских правоохранительных органов для доставки в Москву», — рассказала Волк.

Лебедева действовала вместе с сообщником

Мошенничеством в предпринимательской деятельности вместе с россиянкой занимался ее сообщник Денис Асфандьяров, который также являлся коммерческим директором компании. Так, по версии следствия, с начала 2017 года по январь 2018 года злоумышленники присвоили себе 29 квартир в Казани стоимостью более 67 миллионов рублей, заключая контракты со строительными фирмами.

Фото: Adriano Machado / Reuters

По договору Лебедева и Асфандьяров должны были поставить материалы строительной компании, однако свою часть сделки в итоге не выполнили. Когда их схему раскрыли, Лебедева вместе с сообщником сбежала из России. Асфандьярова объявили в международный розыск в марте 2020 года, через три года его задержали в Бразилии.

Асфандьярова выслали в Россию 7 июня

Мошенник был доставлен в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН России транзитом через Турцию. Бразилия впервые с момента подписания и вступления в законную силу Договора между странами о выдаче экстрадировала россиянина по запросу Генпрокуратуры РФ.

Фото: Adriano Machado / Reuters

«По требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Федеративной Республики Бразилии экстрадируют Дениса Асфандьярова для привлечения к уголовной ответственности по части пятой статьи 33, части седьмой статьи 159 Уголовного кодекса России (пособничество в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности)», — сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Договор между Россией и Бразилией о выдаче подписан в Москве 14 января 2002 года. Документ регулирует вопросы, связанные с выдачей странами друг другу лиц для осуществления уголовного преследования или приведения в исполнение приговора. В договоре прописаны положения для определения условий или отсрочки выдачи, а также гарантий прав выдаваемого лица.