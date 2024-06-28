«Катастрофа для президента США». За дебатами Байдена и Трампа следил весь мир. Почему их итоги напугали планету?

Der Spiegel: предвыборные дебаты с Трампом обернулись для Байдена катастрофой

Предвыборные дебаты между действующим и бывшим президентами США Джо Байденом и Дональдом Трампом, которые состоялись минувшей ночью, приковали к себе внимание всего мира. Они прошли в прямом эфире телеканала CNN в необычном формате: в зале не было ни зрителей, ни журналистов. Помимо того, участники дебатов не пожали друг другу руки и смогли продержаться без оскорблений всего 20 минут из запланированных полутора часов.

И хотя политики и должны были обсуждать серьезные темы и говорить о внутренней и внешней политике США, куда больше и зрителей теледебатов, и мировые СМИ интересовала физическая форма 78-летнего Трампа и 81-летнего Байдена — возможные проблемы со здоровьем последнего уже давно стали темой для черного юмора в сети. На что еще обратили внимание журналисты из разных стран мира и какие выводы они сделали — в материале «Ленты.ру».

В Китае дебаты сравнили с реалити-шоу

Китайское издание Global Times считает, что внимание зрителей было приковано не к политическим заявлениям двух кандидатов, а к их физической форме. «Акцент, сделанный на возраст кандидатов, подсветил феномен геронтократии в политике США. Он также продемонстрировал существенный изъян в их политической системе, провозглашенной демократической», — отметило издание, ссылаясь на китайских экспертов.

В статье также заявили, что подобные телевизионные дебаты похожи на реалити-шоу, так как тому факту, чья политика эффективнее или лучше, уделяется куда меньше внимания, чем тому, как именно кандидаты выступают

Фото: Allison Joyce / Reuters

«СМИ по всему миру признают, что политические дебаты не стоит смотреть. В них нет ничего существенного. Чем люди на самом деле обеспокоены — так это физическим состоянием кандидатов», — сказал в разговоре с изданием специалист по США Лю Сян.

В Испании назвали дебаты катастрофой для Байдена

Как считает обозреватель испанского издания El Mundo Пабло Пардо, Демократическая партия США надеялась, что дебаты помогут развеять сомнения относительно способности Байдена баллотироваться на второй срок. «В некотором смысле так и произошло: он развеял сомнения. Не все, но многие», — поиронизировал Пардо и обратил внимание на то, что состояние президента обеспокоило политиков во многих странах Запада.

Колумнист также с издевкой назвал выступление Байдена историческим и заявил, что оно было не просто плохим, а ужасным. Он также счел, что во время дебатов Байден неоднократно «смотрел на Трампа с открытым ртом, будто не мог понять, что говорит республиканец». По мнению Пардо, несмотря на то что Трамп неоднократно отвечал на вопросы невпопад, именно он запомнится зрителям как хороший оратор.

Результат дебатов стал катастрофой для Байдена Пабло Пардо обозреватель испанского издания El Mundo

Фото: Marco Bello / Reuters

В Индии решили, что Трамп вел себя агрессивно

По мнению индийского издания Hindustan Times, дебаты были важны, а само противостояние Байдена и Трампа оказалось способным перевернуть ход предвыборной кампании.

При этом в материале поиронизировали над физической формой Байдена. В статье говорится, что действующий президент США несколько раз застывал во время дебатов, а также замер на несколько секунд, отвечая на вопрос об экономике, чего очень ждали его оппоненты.

Большую часть времени он спотыкался, говоря о таких важных числах, как количество рабочих мест, созданных за время его президентства, или ограничении стоимости лекарств Hindustan Times

При этом, как считает издание, несмотря на то что Байден за время дебатов несколько раз оскорбил оппонента, Трамп вел себя более агрессивно, неоднократно отклонялся от заданной темы и говорил неправду

В Германии призвали демократов искать альтернативу Байдену

Как отмечает немецкое издание Der Spiegel, дебаты Байдена и Трампа потрясли немцев, так как один из потенциальных кандидатов выглядел «дряхлым и непредсказуемым», а другой лгал.

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Демократы должны искать ему альтернативу. В противном случае они сами прокладывают Дональду Трампа дорогу в Овальный кабинет», — заявил обозреватель немецкого издания Der Spiegel Рене Пфистер в материале с заголовком «Байден должен оказать миру услугу и сдаться».

Появление Джо Байдена на дебатах было катастрофой Рене Пфистер обозреватель издания Der Spiegel

При этом в материале Der Spiegel неоднократно подчеркивается, что Германия опасается того, что Трамп может снова стать президентом США. Такой сценарий Der Spiegel называет «исторической трагедией, которую почувствует весь мир».