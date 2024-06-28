Разгадана тайна загадочного объекта из космоса, который нашли в лесу. НАСА подтвердило его происхождение. Чем он опасен?

НАСА: загадочный объект, упавший в лесу в США, оказался обломком корабля Маска

В конце мая в американском штате Северная Каролина обнаружили загадочный обломок величиной примерно с крышку автомобильного капота. Местные жители не знали, откуда он взялся, однако специалистам не составило труда определить его происхождение. Теперь их догадки подтвердило и НАСА. Как оказалось, во всем снова виноват миллиардер Илон Маск.

Странную металлическую панель нашли на лесной тропе возле туристического лагеря

Обугленная металлическая панель лежала на лесной тропе в штате Северная Каролина. Ее ширина составляла около метра, по сторонам торчало растрепанное углеволокно. Искусственное происхождение обломка было очевидно, однако оставалось неясным, как он мог попасть в такое место.

Находку совершил Джастин Клонтц, работающий в расположенном неподалеку глэмпинге — туристическом лагере категории люкс

В мае Клонтц рассказывал корреспондентам местных новостей, что сам в шоке и представления не имеет, что нашел. «Такое случается раз в жизни, понимаете, — говорил он. — Не каждый день бывает».

Обломок, найденный в Северной Каролине Кадр: WLOS News 13 / YouTube

Астрофизик Джонатан Макдауэлл предположил, что в лесу упал фрагмент космического корабля Crew Dragon

Разгадать эту тайну удалось лишь эксперту, к которому обратилось за комментарием британское издание Daily Mail. Астрофизик Джонатан Макдауэлл предположил, что объект упал из космоса и представляет собой обломок грузового блока космического корабля Crew Dragon, который производит компания Илона Маска SpaceX.

По словам Макдауэлла, два сходных обломка обнаружили в Канаде и Австралии. Траектория падения всех трех объектов вписывается в его гипотезу, при этом связь канадского и австралийского обломков с Crew Dragon уже доказана.

В июне догадку Макдауэлла подтвердили в НАСА. Американское аэрокосмическое агентство заявило, что обломок упал из космоса после полета Crew Dragon к МКС. Еще несколько обломков, по данным НАСА, вошли в атмосферу над Саудовской Аравией. Разрушений и пострадавших в результате их падения не выявлено.

Запуск Crew Dragon с мыса Канаверал Фото: Joe Skipper / Reuters

Макдауэлл раскритиковал НАСА и SpaceX за легкомысленное отношение к космическому мусору

Макдауэлл считает, что в последнее время НАСА и частные компании, запускающие космические аппараты, не принимают мер, необходимых для защиты от космического мусора. «Поскольку Земля большая и в основном не заселена людьми, риск для людей и построек довольно мал, но не ничтожен», — говорит он.

По словам Макдауэлла, было несколько случаев, когда жертв удалось избежать лишь чудом. Например, в марте этого года некий металлический объект проломил крышу жилого дома в американском штате Флорида, пробил перекрытия двух этажей и едва не задел ребенка. Обломок оказался опорой грузового блока НАСА, используемого для погрузки батарей.

Особенно часто на Землю падают аппараты телекоммуникационной группировки Starlink, которые запускает SpaceX. За время существования компании с орбиты сошли не менее 325 спутников Starlink. В 2023 году Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опубликовало доклад, в котором говорилось, что спутники Starlink при разрушении могут оставлять смертоносные обломки.

В компании Илона Маска заявили, что данные FAA неверны, и спутники Starlink полностью разрушаются при повторном входе в плотные слои атмосферы

Даже если падение спутника Starlink не представляет угрозы, о Crew Dragon этого сказать нельзя. Сообщения о падении несгоревших обломков этого корабля появляются регулярно. Например, в 2022 году части негерметичного отсека Crew Dragon нашли в Австралии.

Crew Dragon с астронавтами, снятый с МКС Фото: Mike Hopkins / NASA / Reuters

Что представляет собой космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией Илона Маска

Многоразовые пилотируемые корабли Crew Dragon разрабатывали с 2014 года в качестве американской альтернативы российским «Союзам». В его основу лег грузовой корабль Dragon, который уже был у SpaceX. НАСА вложило в проект 2,6 миллиарда долларов. Чтобы довести пилотируемый корабль до ума, конструкторам понадобилось около пяти лет.

Каждый из многоразовых кораблей Crew Dragon рассчитан всего на 15 полетов. В настоящее время SpaceX располагает четырьмя пилотируемыми кораблями и планирует построить еще один, который совершит первый полет в 2025 году. В компании уверены, что это будет последний построенный Crew Dragon, поскольку пяти таких кораблей достаточно для обеспечения потребностей НАСА.

$160 млн стоит полет Crew Dragon к МКС

Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год, оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов долларов за человека. Таким образом транспортные услуги по доставке астронавтов на МКС при помощи Crew Dragon НАСА обходятся дешевле, чем при использовании российских «Союзов».