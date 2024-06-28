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12:08, 28 июня 2024Спорт

Карпин продлил контракт со сборной России

Валерий Карпин продлил контракт со сборной России на четыре года

Фото: Aleksey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин продлил контракт на четыре года. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

«Очень надеюсь, что в течение ближайших четырех лет нам предстоят не только товарищеские матчи, но и участие в официальных турнирах», — заявил 55-летний специалист.

Валерий Карпин руководит сборной России с июля 2021 года. С ним национальная команда провела семь официальных матчей отборочного турнира чемпионата мира и десять товарищеских встреч. В них было одержано 11 побед, пять встреч закончились вничью и одна завершилась поражением.

Ранее Карпин допускал уход из сборной России. По его словам, ему важна была возможность совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», тренером которого он также является. РФС разрешил ему совмещение.

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      Илья Костин
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