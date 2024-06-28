Российский полковник дал оценку мобилизационному резерву Украины

Матвийчук: мобилизационный резерв Украина составляет 200-250 тысяч человек

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук дал оценку мобилизационному резерву Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с «Лентой.ру» специалист заявил, что человеческий потенциал Киева составляет не больше 200-250 тысяч человек.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ сдают позиции из-за катастрофической ситуации с пополнением действующих бригад и созданием новых. Безуглая отметила, что сейчас вместо активного пополнения существующих подразделений ВСУ создаются новые.

«Катастрофической ситуацию с резервами Украины пока назвать нельзя, но положение дел уже близко к катастрофическому. Много мужчин, которые были в армии, не выжили или были ранены, многие разбежались и находятся в бегах, многие уклоняются от призыва. Сейчас на Украине кризис не только в экономике и финансах, но и в населении, которое испытывает страшный дефицит», — сказал Матвийчук.

Украина собрала какой-то резерв, который ими самими анонсируется как миллион человек. Но я не склонен доверять этой цифре, я думаю, там 200-250 тысяч человек. Однако качество этого «материала» очень низкое: многие не имеют нужной военной подготовки Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что 2,3 миллиона украинцев обновили свои данные через приложение воинского учета «Резерв+». Из них годными к службе оказались 1,1 миллиона человек.

До этого замминистра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил о рекордном количестве заявлений в аспирантуру и магистратуру. Отмечается, что в 2023 году среди аспирантов было уже 72 процента мужчин старше 30 лет.