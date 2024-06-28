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08:03, 28 июня 2024Россия

Над российским регионом сбили еще шесть украинских беспилотников

Брянский губернатор Богомаз сообщил о еще шести сбитых беспилотниках ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Брянской области еще шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в Telegram.

Он уточнил, что украинские реактивные дроны уничтожили над территорией Карачевского района. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Богомаз сообщил, что атаке беспилотника ВСУ подвергся Брянск. По его данным, подавленный при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) при падении повредил крышу административного здания. Мирные жители не пострадали. Помимо этого, по одному украинскому беспилотнику ВСУ сбили над Навлинским и Суземским районами региона.

В свою очередь, Минобороны отчиталось, что Кроме того, в Минобороны России отчитались, что в ночь на 28 июня Украина выпустила 25 беспилотников по пяти российским регионам. 12 летательных аппаратов сбили в Брянской области.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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