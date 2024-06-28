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18:52, 28 июня 2024Спорт

Получивший российский паспорт латвийский боец-чемпион признался в незнании гимна России

Получивший российский паспорт кикбоксер Глухов знает только первый куплет гимна

Фото: Игорь Лазорин / ТАСС

Латвийский чемпион мира по кикбоксингу Константин Глухов, получивший российский паспорт, признался в незнании гимна России. Его слова приводит ТАСС.

«Гимн России точно нужно знать, пока я знаю только первый куплет», — заявил спортсмен. Боец добавил, что обещает выучить гимн, так как это важно для жизни в стране.

Ранее Глухов анонсировал получение российского гражданства. Он сделал документ 28 июня. По словам спортсмена, он получил гражданство по новой программе репатриации соотечественников.

Глухов — чемпион мира и Европы по кикбоксингу. Также он принимал участие в поединках по правилам смешанных единоборств и бокса. Жена кикбоксера — гражданка России.

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      Анастасия Борисова
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