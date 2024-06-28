Россиянин рассказал о «неприличных» подарках девушкам в Таджикистане

Российский тревел-блогер побывал в Таджикистане и рассказал о том, как местные жители ухаживают за девушками. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, мужчины в этой стране Средней Азии ни в коем случае не станут дарить девушке алкоголь или нижнее белье, так как это считается неприличным.

«Более того, молодой человек вряд ли даже сможет купить это белье — смотреть на "такое" мужчинам не положено. Даже после свадьбы такие подарки делать не принято — женщины сами все покупают», — пояснил блогер.

Путешественник также рассказал, как обычно проходят свидания в Таджикистане. Он отметил, что девушка может прийти на встречу с молодым человеком не одна, а с сестрами или подругами, так как в их компании она будет чувствовать себя более комфортно. Кроме того, россиянин отметил, что проявление чувств на публике в этой стране не поощряется.

«До свадьбы молодые люди могут гулять вместе, кататься на аттракционах, обедать в кафе или просто сидеть на лавочке. Во время таких встреч можно разговаривать, а вот держаться за руки — уже нежелательно», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер описал жизнь женщин в отдаленных селах Таджикистана фразой «зависят от воли мужей». По его словам, традиционный уклад жизни складывался в этой стране многие годы: так как мужчина считается добытчиком, то он в семье главный.