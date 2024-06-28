Путин подписал указ о компенсационных выплатах участникам СВО. Что это и кому они полагаются?

Глава РФ Путин подписал указ о ежемесячной выплате служащим по контракту военным

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому участникам специальной военной операции (СВО) на Украине, служащим по контракту, положена новая ежемесячная выплата.

Глава государства поручил правительству в течение двух месяцев установить порядок выплат. Указ начнет действовать с 1 июля.

Владимир Путин Фото: Luong Thai Linh / Reuters

Кому полагается выплата?

Выплаты будут полагаться военным, которые прошли военную службу или службу в органах внутренних дел, исполнения наказаний и иных ведомствах и которым положено пенсионное обеспечение. При этом ранее, согласно закону о пенсионном обеспечении, выплаты им прекращались после поступления на военную службу.

Теперь контрактники, принимающие участие в СВО, каждый месяц будут получать 100 процентов пенсии за выслугу лет с учетом индексации после приостановления выплат. Кроме того, компенсация будет доступна и военнослужащим, выведенным из состава воинских частей для восстановления или обучения по военным специальностям (но не более, чем по прошествии трех месяцев). Также на нее могут претендовать те, кто непрерывно пребывают на лечении в стационарах, находятся в отпуске по причине болезни и признанные временно негодными к службе.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В сентябре 2023 года Путин подписал указ о подобных выплатах за выслугу лет для тех, кого призвали на службу в рамках частичной мобилизации.

Ранее Путин утвердил выплату сразу двух пенсий для семей участников СВО

В конце мая президент России подписал указ о выплатах сразу двух пенсий для семей, потерявших кормильца-участника спецоперации. Согласно новому закону, лишившиеся супругов женщины, чьи мужья проходили службу по призыву, участвовали в добровольческих формированиях или принимали участие в СВО, будут получать пенсию по потере кормильца, если они не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми до 23 лет, которые также имеют право на пенсию.

По словам Путина, именно участники СВО сейчас являются подлинной элитой России. При этом к ним относятся не только сами военнослужащие, но и труженики — «надежные, проверенные делом, доказавшие свою преданность» люди.

На данный момент минимальная выплата военнослужащему по контракту в зоне спецоперации составляет 204 тысячи рублей в месяц. Помимо этого, при заключении контракта полагается единоразовая выплата, размер которой определяют власти регионов. Некоторые из них также предоставляют дополнительные ежемесячные выплаты. В Москве, к примеру, она составляет 50 тысяч рублей.