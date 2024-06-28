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00:22, 28 июня 2024Спорт

Умер обладатель Кубка чемпионов FIBA Николай Хряпа

Выигравший Кубок чемпионов FIBA баскетболист Николай Хряпа умер в 45 лет

Фото: страница БК «Автодор» Саратов во «ВКонтакте»

Скончался бывший баскетболист Николай Хряпа. Об этом сообщил спортклуб «Автодор» во «ВКонтакте».

Воспитаннику клуба было 45 лет. Причина смерти не раскрывается.

Хряпа выступал за «Автодор» с 1998 по 2001 год. Также он играл за «Урал-Грейт» и УНИКС, с последним он в 2004 году стал обладателем Кубка чемпионов FIBA. Спортсмен завершил карьеру в 2007 году.

10 февраля в возрасте в 31 года ушел из жизни российский игрок медиафутбольного клуба «Амкал» и блогер Никита Куриленко по прозвищу Финито. Причиной смерти стало онкологическое заболевание крови — острый миелоидный лейкоз.

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      Марина Совина
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