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15:21, 28 июня 2024Экономика

В Европе захотели арестовать платежи за российский газ. Странам ЕС угрожают за связи с «Газпромом»

Польская Orlen пригрозила импортерам газа изъятием платежей «Газпрому»

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Платежи компаний из Венгрии, Словакии и Австрии в адрес «Газпрома» за поставленный газ могут быть арестованы. Об этом партнеров российского поставщика еще в мае предупредил польский энергетический гигант Orlen.

Компания требует возмещения убытков, которые она понесла после перекрытия поставок газа из России в 2022 году. Тогда Orlen отказалась перейти на оплату в рублях, поскольку в контракте была прописана другая валюта, и «Газпром» прекратил прокачку. Компания заявила, что до сих пор находится в споре с «Газпромом» относительно долгосрочного газового контракта.

Страны срочно начали менять законы, чтобы избежать ареста

Польское предупреждение заставило венгерские власти издать указ с целью предотвратить изъятие платежей у госкомпании MVM CEEnergy. В Будапеште объяснили такое решение угрозой энергоснабжению страны. По схожему же пути пошла словацкая компания SPP, закупающая газ у «Газпрома». Представители компании пожтвердили, что недавние изменения в законодательстве страны защищают ее от возможного ареста средств за импортируемый российский газ.

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

Австрийская OMV, которая также находится под угрозой блокировки платежей, отказалась комментировать арбитражные разбирательства, однако отослала к сообщению месячной давности. В нем говорилось, что из-за решения иностранного суда в пользу «крупной европейской энергетической компании» поставки «Газпрома» могут остановиться.

«Пока сохраняется зависимость от поставок российского газа, существует значительный риск соответствующего сбоя поставок с далеко идущими последствиями», — цитирует Reuters Министерство энергетики Австрии.

Europol Gaz (принадлежиn Orlen) в прошлом году подала иск к «Газпрому» на сумму 1,45 миллиарда долларов. От MVM CEEnergy головная компания требует более 350 миллионов долларов в качестве обеспечения долга перед российской компанией. До этого немецкая Uniper выиграла в Стокгольме многомиллиардный арбитраж против «Газпрома», что позволило ей разорвать недействующие контракты на поставку газа и может создать прецедент для подобных дел.

Польша отказалась от российского газа еще два года назад

В мае 2022 года власти Польши досрочно разрывают соглашение на поставку российского газа, не дожидаясь его завершения в конце года. Согласно договоренности, государство могло рассчитывать на импорт до 10 миллиардов кубометров газа в год из России.

Фото: Николай Михальченко / ТАСС

«Газпром» не экспортировал топливо в Польшу и Болгарию с 27 апреля 2022 года: государства отказались перейти на новую схему расчетов, предполагающую открытие в том числе и рублевого счета в Газпромбанке. С такими требованиями Москва выступила после начала военной спецоперации. Тем не менее страна справлялась с газообеспечением и без поставок из России — хранилища были заполнены на 84 процента.

Тогда бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий называл дешевый российский газ «проклятием для всей Европы». Политик раскритиковал Германию за прежнюю политику в сфере энергетики и тогда же призвал расширить санкции против России за удары по Украине. По его словам, теперь все европейские страны видят «фиаско немецкой политики, германо-российской политики».

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