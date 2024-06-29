Бывший вратарь «Спартака» рассказал об отношении к нему на западной Украине

Экс-вратарь «Спартака»: ребята с западной Украины нормально ко мне относились

Бывший вратарь «Спартака» Дмитрий Тяпушкин рассказал об отношении к нему на западной Украине. Об этом пишет «Чемпионат».

«Когда я играл за "Ниву", то был единственным русским в команде, все остальные — с западной Украины. Ко мне относились абсолютно нормально. Не помню, чтобы на языковой или национальной почве возникали разногласия», — заявил Тяпушкин.

Также голкипер рассказал, почему, являясь уроженцем Саратовской области, получил гражданство Украины раньше российского.

«Играя в Тернополе, получил вызов в сборную СССР. Приехал на сбор. А тогда же паспорта еще были союзные. Мне туда же печать и шлепнули: Украина», — отметил Тяпушкин.

Ранее воспитанник хоккейного ЦСКА Михаил Катин рассказал об отношении к русским в США. «Никаких предубеждений ко мне не было. Все спокойно. Абсолютно нейтральное отношение к ситуации в мире и к русским людям», — заявил хоккеист, выступавший в Америке.