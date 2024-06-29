ПСЖ собрался заплатить 250 миллионов евро за 16-летнего футболиста

ПСЖ готов заплатить за 16-летнего игрока «Барселоны» Ямаля 250 миллионов евро

«Пари Сен-Жермен» собрался заплатить за 16-летнего игрока «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля 250 миллионов евро. Об этом пишет Mundo Deportivo.

Сообщается, что «Барселона» не готова продавать Ямаля ни на каких условиях. Отступные в контракте испанца составляют миллиард евро.

В марте президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявлял, что ПСЖ предлагал «Барселоне» за Ямаля 200 миллионов евро. Но это предложение было отклонено руководством каталонцев.

Ранее стало известно, что Ямаль оказался самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы. На момент появления полузащитника на поле во встрече группового этапа Евро-2024 между сборными Испании и Хорватии ему было 16 лет и 338 дней.