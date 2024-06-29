Пушков предрек США драму после дебатов Трампа и Байдена

Пушков: после дебатов Байдена и Трампа в США назревает политическая драма

После дебатов действующего президента США Джо Байдена и бывшего главы государства Дональда Трампа в североамериканской стране назревает политическая драма. Такое развитие событий предрек сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«В США назревает крупная политическая драма ввиду явной неспособности Байдена руководить страной. "Черный лебедь" у вас перед глазами — это сам Джо Байден, умирающий, по точному, хотя и злому выражению Такера Карлсона, в прямом эфире. Он и есть "черный лебедь"», — написал Пушков.

Ранее редакционный совет газеты The New York Times призвал президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, а Демократическую партию — признать, что он не должен баллотироваться на пост президента и подобрать ему замену.

Предвыборные теледебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом транслировал канал CNN. Соперники сошлись только в вопросе о конфликте на Украине. Отмечалось, что стороны продержались без взаимных оскорблений 20 минут.

Позже телеканал выяснил, что выступление Байдена вызвало панику в Демократической партии. По его данным, демократы обеспокоены тем, что Байден невыгодно выглядит на фоне своего оппонента и не смог вернуть доверие американцев. По итогам дебатов в частном порядке был поднят вопрос о том, стоит ли Байдену оставаться кандидатом в президенты от демократов.