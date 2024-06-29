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05:03, 29 июня 2024Бывший СССР

Рогова удивила реакция МАГАТЭ на удар по посту радконтроля ЗАЭС

Рогов назвал жестью реакцию МАГАТЭ на удар ВСУ по посту контроля радиации ЗАЭС

Фото: Reuters

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов удивился реакции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по посту контроля радиации Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), назвав ее «жестью».

«Это просто жесть какая-то. Хотя уже давно пора привыкнуть к подобной безответственности со стороны МАГАТЭ и лицемерию, когда говорят, что очень сильно переживают за безопасность. Исходя из такой логики, можно и другие посты радиационного контроля разрушить, или даже один реактор, ничего же страшного, их все равно шесть», — заявил Рогов.

По его словам, не нужно быть главой МАГАТЭ, чтобы понимать всю опасность любой агрессии и применения вооружений в отношении объектов ЗАЭС.

Ранее ВСУ нанесли удар по одному из постов радиационного контроля ЗАЭС, расположенному в Великой Знаменке. Об этом сообщила станция утром в среду, 26 июня. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) заявило, что превышений радиационного фона на территории Энергодара в связи с разрушением поста нет.

Говоря о последствиях произошедшего, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уничтожение поста радиационного контроля ЗАЭС не оказывает непосредственного влияния на безопасность станции.

В последнее время Киев все чаще начал атаковать как саму станцию, так и близлежащий к ней город — Энергодар. По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, подобная активизация ВСУ связана с прошедшим в июне в Швейцарии «саммитом мира» по Украине.

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      Марина Совина
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