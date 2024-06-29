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19:34, 29 июня 2024Мир

Вероятность выхода Байдена из президентской гонки оценили

Политолог Дудаков усомнился в выходе Байдена из президентской гонки в США

Фото: Gerald Herbert / AP

Вероятность выхода действующего президента США Джо Байдена из президентской гонки весьма мала, считает политолог, американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о реакции политика на призывы отказаться от участия в выборах главы государства.

Вероятность ухода Джо Байдена с президентской гонки и его замена на кого-то другого остается очень невысокой. Определенное давление на него оказывается со стороны либеральной прессы и некоторых говорящих голов среди истеблишмента демпартии. Но мы видим, что многие крупные спонсоры все-таки поддерживают Байдена

Малек Дудаковамериканист

«Я продолжаю считать, что этот сценарий остается крайне маловероятным. Все-таки у Байдена остается карт-бланш на избирателей, он победил на праймериз, получил 14 миллионов голосов. Плюс сценарий замены Байдена может оказаться более плачевным для демократов, учитывая тот факт, что им придется взять кого-то со стороны нелегитимного, потому что человек не побеждал на праймериз. Это может еще сильнее ослабить и пошатнуть их позиции на выборах. Я сильно сомневаюсь, что мы увидим какую-то замену, хоть таких вбросов появляется все больше и больше. Но пока это медийные вбросы без какого-либо подтверждения», — считает он.

Как пишет Axios со ссылкой на источники, Джо Байден покинет президентскую гонку, если его ближайшие родственники и друзья примут соответствующее решение.

Агентство Bloomberg в свою очередь сообщило, что члены Демократической партии, которые поддерживали действующего президента США, рассматривают вариант замены кандидата.

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Американская газета The New York Times призвала Джо Байдена выйти из президентской гонки после провальных теледебатов с его основным соперником Дональдом Трампом. «Величайшая общественная услуга, которую господин Байден может сейчас оказать, — это объявить, что он не будет продолжать баллотироваться на переизбрание», — говорится в заявлении.

Первые предвыборные теледебаты Джо Байдена и Дональда Трампа прошли в четверг, 27 июня на продемократическом телеканале CNN. По оценкам зрителей и экспертов, они стали провальными для действующего главы государства. Одна из основных причин — его неуверенное поведение из-за возрастных проблем со здоровьем.

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      Варвара Кошечкина
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