Вероятность выхода Байдена из президентской гонки оценили

Политолог Дудаков усомнился в выходе Байдена из президентской гонки в США

Вероятность выхода действующего президента США Джо Байдена из президентской гонки весьма мала, считает политолог, американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о реакции политика на призывы отказаться от участия в выборах главы государства.

Вероятность ухода Джо Байдена с президентской гонки и его замена на кого-то другого остается очень невысокой. Определенное давление на него оказывается со стороны либеральной прессы и некоторых говорящих голов среди истеблишмента демпартии. Но мы видим, что многие крупные спонсоры все-таки поддерживают Байдена Малек Дудаков американист

«Я продолжаю считать, что этот сценарий остается крайне маловероятным. Все-таки у Байдена остается карт-бланш на избирателей, он победил на праймериз, получил 14 миллионов голосов. Плюс сценарий замены Байдена может оказаться более плачевным для демократов, учитывая тот факт, что им придется взять кого-то со стороны нелегитимного, потому что человек не побеждал на праймериз. Это может еще сильнее ослабить и пошатнуть их позиции на выборах. Я сильно сомневаюсь, что мы увидим какую-то замену, хоть таких вбросов появляется все больше и больше. Но пока это медийные вбросы без какого-либо подтверждения», — считает он.

Как пишет Axios со ссылкой на источники, Джо Байден покинет президентскую гонку, если его ближайшие родственники и друзья примут соответствующее решение.

Агентство Bloomberg в свою очередь сообщило, что члены Демократической партии, которые поддерживали действующего президента США, рассматривают вариант замены кандидата.

Американская газета The New York Times призвала Джо Байдена выйти из президентской гонки после провальных теледебатов с его основным соперником Дональдом Трампом. «Величайшая общественная услуга, которую господин Байден может сейчас оказать, — это объявить, что он не будет продолжать баллотироваться на переизбрание», — говорится в заявлении.

Первые предвыборные теледебаты Джо Байдена и Дональда Трампа прошли в четверг, 27 июня на продемократическом телеканале CNN. По оценкам зрителей и экспертов, они стали провальными для действующего главы государства. Одна из основных причин — его неуверенное поведение из-за возрастных проблем со здоровьем.

