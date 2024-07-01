Названы меры защиты кораблей от морских дронов

Мистахов: для защиты кораблей от БЭК нужно менять компоновку и зоны обстрела

Защищенность российских кораблей от безэкипажных катеров (БЭК) можно повысить, изменив компоновку и параметры вооружения. Меры защиты кораблей от морских дронов назвал гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов в интервью РИА Новости.

«Жизнь показала, что надо учесть не только обеспечение вооружением, но и размещение личного состава, проходы, коридоры. Это позволит уменьшить потери», — сказал он.

По словам Мистахова, на кораблях нужно изменить системы противовоздушной обороны и зоны обстрела артиллерийских орудий.

В июне холдинг «Высокоточные комплексы» представил автономную версию боевого модуля «Бережок» на Международном военно-морском салоне «Флот-2024». Модуль позволит поражать БЭК противника.

В январе в «Ростехе» сообщили, что новейший морской зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-МЕ» уже поставляют на строящиеся и модернизируемые корабли Военно-морского флота России.