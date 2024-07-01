Попадание авиабомбы ФАБ-3000 по пункту ВСУ в Нью-Йорке попало на видео. От здания не осталось и следа

Опубликовано видео удара ВС России бомбой ФАБ-3000 по пункту ВСУ в Нью-Йорке

В сети появился ролик с моментом удара российской сверхмощной авиабомбы по пункту управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

На видео видно, как в здании происходит сильный взрыв, и оно оказывается охвачено огнем. Поясняется, что строение было полностью разрушено в результате попадания трехтонной фугасной авиабомбы ФАБ-3000.

О применении ФАБ-3000 по пункту управления 1-го механизированного батальона 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новгородское (Нью-Йорк) сообщалось 30 июня. Тогда стало известно об уничтожении около 60 украинских военнослужащих и нескольких единиц автомобильной техники.

ФАБ-3000 является самой мощной неядерной авиабомбой на вооружении ВКС

В настоящее время ФАБ-3000 является самой мощной неядерной авиабомбой на вооружении российских Воздушно-космических сил (ВКС). Военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что основные поражающие действия ФАБ — ударная волна и осколки, которые позволяют усилить поражающее поле. Сбрасывают эти ФАБы с высоты до 16 километров, скорость, как правило, 1200 километров, эта бомба несет в себе более 1300 килограммов тротила.

Несколько месяцев назад военные инженеры сумели разработать для трехтонной бомбы универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК). Благодаря этому боеприпасы после сбрасывания способны пролететь несколько десятков километров, тогда как самолет-носитель остается вне зоны действия систем противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Данное решение оказалось спорным — некоторые эксперты указали на ряд недостатков при оснащении ФАБ-3000 УМПК. Так, автор Telegram-канала Fighterbomber утверждал, что мощность трехтонной бомбы лишь незначительно больше мощности полуторатонной ФАБ-1500, при этом штатный самолет-носитель способен подняться в воздух всего с одной ФАБ-3000 или тремя «полуторками», соответственно эффективность каждого боевого вылета становится меньше. «Эталонной» же авиабомбой он назвал пятисоткилограммовую ОФЗАБ-500, обладающей осколочно-фугасным и зажигательным действием. К тому же, добавил Fighterbomber, под этот боеприпас также сконструирован свой УМПК.

Самой же мощной фугасной авиабомбой в арсенале ВКС является девятитонная ФАБ-9000. Однако запускать ее можно лишь со стратегических бомбардировщиков типа Ту-22, что возможно только при условии полного господства в воздухе и отсутствии в противника средств ПВО. Установить на нее УМПК для увеличения дальности полета затруднительно из-за чрезмерного веса самой бомбы. Впрочем, вполне вероятно, что такие работы все же ведутся.