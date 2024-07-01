Третья ракетка мира из Белоруссии снялась с Уимблдона

Белорусская теннисистка Соболенко снялась с Уимблдона перед стартовым матчем

Белорусская теннисистка Арина Соболенко снялась с Уимблдона-2024 перед стартовым матчем. Об этом сообщается на сайте турнира.

1 июля третья ракетка мира Соболенко должна была сыграть в матче первого круга против американки Эмины Бектас. Ее в качестве лаки-лузера заменила россиянка Эрика Андреева.

Ранее с турнира также снялась россиянка Анна Калинская. Спортсменка не сможет принять участие в турнире из-за болезни.

Российских и белорусских теннисистов обязали подписать декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне-2024. Представители турнира подчеркнули, что условия участия россиян и белорусов будут такими же, как и в прошлом году.