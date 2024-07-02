Адвокат американского журналиста подал жалобу на продление его ареста в России

Защита журналиста Гершковича обжаловала решение суда о продлении ареста

Адвокат гражданина США Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, подал апелляционную жалобу на решение суда о продлении срока его ареста до 13 декабря. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда в Екатеринбурге.

Защита американца оспаривает постановление Свердловского облсуда, в котором ему была оставлена мера пресечения в виде заключения под стражу. Жалобу рассмотрит Второй апелляционный суд общей юрисдикции, уточнили в пресс-службе.

Свердловский облсуд 13 августа продолжит рассмотрение уголовного дела журналиста американской газеты The Wall Street Journal Гершковича о шпионаже. Процесс над ним проходит в закрытом режиме из-за наличия грифа «секретно» на материалах дела.

По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года приехал в Екатеринбург для сбора секретной информации о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод». Его интересовали данные о выпуске и ремонте военной техники.