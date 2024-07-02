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01:46, 3 июля 2024Мир

МИД России возложил ответственность за эскалацию конфликта на Украине на Запад

Замглавы МИД Грушко: Запад ответственен за эскалацию конфликта на Украине

Фото: Pixabay

Заместитель главы МИД России Александр Грушко в ходе переговоров с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем возложил ответственность за эскалацию конфликта на Украине на Запад. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

«С российской стороны были даны принципиальные оценки ответственности Запада за разжигание и эскалацию кризиса вокруг Украины, действий по блокированию возможностей политического урегулирования и попыткам создать иллюзию широкой международной поддержки оторванной от реальности и изначально обреченной на провал "формулы Зеленского"», — подчеркнул замминистра иностранных дел.

Грушко также обсудил с Джуричем вопросы урегулирования по Косово, подчеркнув совпадение позиций Москвы и Белграда о необходимости соблюдения международного права, резолюции Совбеза ООН 1244 и выполнения обязательств заинтересованных сторон.

На встрече также шла речь о широком спектре возможностей двустороннего сотрудничества, практических аспектах взаимодействия в ООН и на других площадках, а также обговаривались актуальные международные проблемы.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что страны альянса на саммите в Вашингтоне намерены принять решение о том, что организация возглавит координацию усилий по оказанию военной помощи Киеву и обучению украинских военных.

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      Марина Совина
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