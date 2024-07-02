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14:22, 2 июля 2024Спорт

Павлович захотел провести реванш с Волковым

Сергей Павлович заявил о желании провести реванш с Александром Волковым в UFC

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Павлович заявил о желании провести реванш с соотечественником Александром Волковым в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова приводит «Матч ТВ».

Павлович отметил, что хотел бы снова подраться с Волковым, но сначала ему нужно восстановиться. «Остается работать, больше делать. Уже разговоров много, поэтому надо трудиться», — добавил он.

Бойцы провели первый поединок в ночь на 23 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии. Встреча тяжеловесов продлилась все три раунда, судьи единогласным решением отдали победу Волкову.

В активе 35-летнего Волкова 38 побед и 10 поражений в MMA. На счету 32-летнего Павловича 18 побед при трех поражениях.

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