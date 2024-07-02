Рублев вылетел в первом круге Уимблдона

Теннисист Рублев проиграл аргентинцу Комесане и вылетел в первом круге Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл аргентинцу Франсиско Комесане в матче первого круга Уимблдона 2024 года. Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7). В следующем раунде турнира Комесана встретится с победителем противостояния между аргентинцем Федерико Корией и австралийцем Адамом Уолтоном.

Во время матча Рублев до крови разбил колено. Инцидент произошел в третьем сете, после того как отечественный спортсмен проиграл подачу.

Рублев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Комесана — 112-е. Рублев является олимпийским чемпионом 2020 года в миксте.