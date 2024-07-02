Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:12, 2 июля 2024Забота о себе

США остановили исследования новых методов лечения рака в России. Как это скажется на пациентах?

Онколог Каприн: США отказались исследовать новые методы лечения рака в России

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

США остановили исследования новых методов лечения рака в России. О том, как это скажется на пациентах, рассказал главный внештатный специалист онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн.

По словам эксперта, Соединенные Штаты самостоятельно отказались от продолжения исследований новой терапии рака, в частности, они остановили совместную работу по протоколам. Соответствующее решение США в целом на пациентов не повлияло, наоборот, отечественная фундаментальная наука получила мощный импульс для развития, отметил он.

«Главное, что мы уже полностью осознали тот факт, что нам нужно создавать свое», — заявил онколог. Он также уточнил, что в России началась работа над созданием собственных лекарственных препаратов от рака и уже многое для этого сделано.

Фото: АГН «Москва» / Globallookpress.com

В России прошли успешные испытания революционной вакцины от рака

«Действительно, создана универсальная технология, которая позволяет решить буквально все проблемы онкологии. Другое дело, как это будет реализовываться на практике», — сказал глава Центра Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

По его словам, терапевтическая вакцина создана на основе мРНК-технологий, она будет вводиться уже заболевшим раком людям. Причем препараты планируется разрабатывать для каждого пациента индивидуально, учитывая его особенности.

Кроме того, Гинцбург отметил, что эффективность препарата зависит от способа введения. К примеру, через капельницу не выйдет, поскольку «все это проваливается в печень». Скорее всего, уточнил он, вакцину будут вкалывать внутримышечно или прямо в опухоль, чтобы препарат распределился по организму равномерно.

Материалы по теме:
Болезнь Паркинсона неизлечима. Кто рискует ей заболеть и как распознать ее на ранней стадии?
Болезнь Паркинсона неизлечима.Кто рискует ей заболеть и как распознать ее на ранней стадии?
11 апреля 2024
Миллионы россиян живут и не знают, что они в зоне риска развития опасной болезни легких. Можно ли от нее защититься?
Миллионы россиян живут и не знают, что они в зоне риска развития опасной болезни легких.Можно ли от нее защититься?
16 июня 2024

Названы наиболее распространенные виды рака в России

Замдиректора по научной работе НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Алексей Трякин назвал наиболее распространенные виды рака в России. Чаще всего, по его данным, злокачественные образования у россиян возникают в легких, желудке, молочных железах, в толстой и прямой кишках. Кроме того, нередко встречается рак кожи.

Как отметила онколог-хирург Юлия Шубина, существуют виды рака, которые передаются по наследству. Например, женщинам может передаваться рак молочной железы или яичников, если мать или бабушка болели им. Помимо этого, дети могут унаследовать некоторые виды рака щитовидной железы и толстого кишечника. В последнем случае онкологическое заболевание зачастую выявляют только на последних стадиях, уточнила специалист.

Ранее онколог Андрей Каприн назвал способы профилактики рака. Для снижения риска появления злокачественных образований следует ограничить пребывание под открытым солнцем в часы его наибольшей активности, не посещать солярий, вести здоровый образ жизни и ограничить потребление жирной, сладкой, копченой, острой пищи.

Врач также посоветовал своевременно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Д Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В Генштабе России уточнили возможный срок завершения СВО

      В России нашли способ защитить пожилых граждан от кибермошенников

      В ЛНР отдали под суд двух мужчин за похищение подростка

      Судья отказался жать руку капитану сборной США после матча Кубка Америки

      Орбан назвал цель своего визита в Киев

      В Госдуме обозначили одно условие для запрета никабов в России

      «ВКонтакте» запустила медиа со спортивными новостями

      Армия России за сутки уничтожила семь украинских истребителей

      Россияне ринулись брать ипотеку перед окончанием действия льготной программы

      Российские силы ПВО сбили шесть крылатых ракет и более 80 беспилотников ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше