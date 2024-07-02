США остановили исследования новых методов лечения рака в России. Как это скажется на пациентах?

Онколог Каприн: США отказались исследовать новые методы лечения рака в России

США остановили исследования новых методов лечения рака в России. О том, как это скажется на пациентах, рассказал главный внештатный специалист онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн.

По словам эксперта, Соединенные Штаты самостоятельно отказались от продолжения исследований новой терапии рака, в частности, они остановили совместную работу по протоколам. Соответствующее решение США в целом на пациентов не повлияло, наоборот, отечественная фундаментальная наука получила мощный импульс для развития, отметил он.

«Главное, что мы уже полностью осознали тот факт, что нам нужно создавать свое», — заявил онколог. Он также уточнил, что в России началась работа над созданием собственных лекарственных препаратов от рака и уже многое для этого сделано.

Фото: АГН «Москва» / Globallookpress.com

В России прошли успешные испытания революционной вакцины от рака

«Действительно, создана универсальная технология, которая позволяет решить буквально все проблемы онкологии. Другое дело, как это будет реализовываться на практике», — сказал глава Центра Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

По его словам, терапевтическая вакцина создана на основе мРНК-технологий, она будет вводиться уже заболевшим раком людям. Причем препараты планируется разрабатывать для каждого пациента индивидуально, учитывая его особенности.

Кроме того, Гинцбург отметил, что эффективность препарата зависит от способа введения. К примеру, через капельницу не выйдет, поскольку «все это проваливается в печень». Скорее всего, уточнил он, вакцину будут вкалывать внутримышечно или прямо в опухоль, чтобы препарат распределился по организму равномерно.

Названы наиболее распространенные виды рака в России

Замдиректора по научной работе НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Алексей Трякин назвал наиболее распространенные виды рака в России. Чаще всего, по его данным, злокачественные образования у россиян возникают в легких, желудке, молочных железах, в толстой и прямой кишках. Кроме того, нередко встречается рак кожи.

Как отметила онколог-хирург Юлия Шубина, существуют виды рака, которые передаются по наследству. Например, женщинам может передаваться рак молочной железы или яичников, если мать или бабушка болели им. Помимо этого, дети могут унаследовать некоторые виды рака щитовидной железы и толстого кишечника. В последнем случае онкологическое заболевание зачастую выявляют только на последних стадиях, уточнила специалист.

Ранее онколог Андрей Каприн назвал способы профилактики рака. Для снижения риска появления злокачественных образований следует ограничить пребывание под открытым солнцем в часы его наибольшей активности, не посещать солярий, вести здоровый образ жизни и ограничить потребление жирной, сладкой, копченой, острой пищи.

Врач также посоветовал своевременно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.