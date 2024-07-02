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20:36, 2 июля 2024Наука и техника

Украина представила «Джуру» на базе Land Cruiser

Украина представила бронеавтомобиль «Джура» на шасси Toyota Land Cruiser

Кадр: Militarnyi / Youtube

Украинское НПО «Практика» представило новый легкий бронеавтомобиль «Джура», построенный на базе внедорожника Toyota Land Cruiser 70. Об этом сообщает Defence Blog.

Машина предназначена для полицейских подразделений и сил специальных операций. Отмечается, что компактность и относительно небольшой вес позволят использовать «Джуру» для скрытных операций.

Шасси Land Cruiser получило усиленную подвеску и модернизированную тормозную систему, которая позволяет останавливать потяжелевшую машину. На стандартную раму установили бронированную капсулу, обеспечивающую защиту от пуль калибра 5,45 миллиметра и осколков гранат. За четырехместной кабиной расположили грузовую платформу.

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В мае стало известно, что бойцы Вооруженных сил России захватили бронеавтомобиль канадского производства Roshel Senator, который был передан Киеву.

В том же месяце пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что мотострелковое соединение округа получило более 50 единиц медицинской техники, включая защищенные санитарные автомобили «Линза».

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      Даниил Иринин
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