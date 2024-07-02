Украина представила «Джуру» на базе Land Cruiser

Украинское НПО «Практика» представило новый легкий бронеавтомобиль «Джура», построенный на базе внедорожника Toyota Land Cruiser 70. Об этом сообщает Defence Blog.
Машина предназначена для полицейских подразделений и сил специальных операций. Отмечается, что компактность и относительно небольшой вес позволят использовать «Джуру» для скрытных операций.
Шасси Land Cruiser получило усиленную подвеску и модернизированную тормозную систему, которая позволяет останавливать потяжелевшую машину. На стандартную раму установили бронированную капсулу, обеспечивающую защиту от пуль калибра 5,45 миллиметра и осколков гранат. За четырехместной кабиной расположили грузовую платформу.
В мае стало известно, что бойцы Вооруженных сил России захватили бронеавтомобиль канадского производства Roshel Senator, который был передан Киеву.
В том же месяце пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что мотострелковое соединение округа получило более 50 единиц медицинской техники, включая защищенные санитарные автомобили «Линза».