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04:52, 2 июля 2024Силовые структуры

В России объявили в розыск организатора отряда «Погоня». Он воевал на стороне ВСУ и вызывал Лукашенко на дуэль

МВД РФ объявило в розыск организатора белорусского отряда «Погоня» Прокопьева

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

МВД России в понедельник, 1 июля, объявило в розыск одного из организаторов белорусского отряда «Погоня» Вадима Прокопьева, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из базы розыска ведомства.

Прокопьева разыскивают по уголовной статье, однако какой именно — не указано.

Также в базе ведомства значится карточка еще одного организатора формирования — Валерия Сахащика.

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29 декабря 2023

«Погоня» занималась вербовкой и обучением военных

Отряд, состоящий из граждан Белоруссии, был признан белорусскими властями экстремистской организацией в октябре 2022 года, а в ноябре того же года в отношении его организаторов было возбуждено уголовное дело о создании и руководстве экстремистским формированием.

Мы знаем, что в Варшаве создан вербовочный и финансовый центр так называемого полка «Пагоня», который занимается отбором мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, имеющих опыт военной службы. Обучение и слаживание боевиков проводится иностранными инструкторами на территориях Чехии, Польши и Украины

Евгений Пилецкийглава отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии

В настоящее время отряд не функционирует, он прекратил свое существование летом 2023 года.

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25 января 2023

Прокопьев критиковал Лукашенко и вызывал его на дуэль

Вадим Прокопьев родился 4 декабря 1971 года и был известным в Минске ресторатором. Он намеревался создать в Белоруссии ассоциацию рестораторов для решения проблем с властью и лоббирования собственных интересов. Президент страны Александр Лукашенко, реагируя на эту попытку, назвал Прокопьева «п******ом».

В ответ на это бизнесмен потребовал от главы государства публичных извинений или дуэли — трех раундов в боксерском ринге, дав ему 24 часа на ответ. Через два дня Прокопьев выпустил видео с критикой Лукашенко. Это происходило незадолго до президентских выборов 2020 года. Летом того же года он продал весь свой бизнес в Белоруссии и покинул страну.

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      Марина Совина
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