Новак Джокович заявил о планах выучить русский язык

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о планах выучить русский язык. Его слова приводит газета «Политика».

Спортсмен выразил надежду, что русский дастся ему легче, чем другие языки, это его большое желание. «Что касается китайского и других восточных языков, то мне бы тоже этого хотелось, но, наверное, сейчас это нереально, потому что это языки, которые требуют немного больше времени», — отметил Джокович.

Ранее стало известно, что Джокович выступит на Олимпийских играх-2024 в Париже. Грядущая Олимпиада станет для серба четвертой в карьере.

Джокович — лучший теннисист в истории по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. У серба 24 титула.