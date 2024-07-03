Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александр Мюллер
1:3
Завершен
Даниил Медведев
Уимблдон (м)
Аслан Карацев
1:3
Завершен
Карен Хачанов
Уимблдон (м)
Слоан Стивенс
0:2
Завершен
Диана Шнайдер
Уимблдон (ж)
Чжу Линь
1:0
2-й сет
live
Анастасия Павлюченкова
Уимблдон (ж)
Донна Векич
1:0
2-й сет
live
Эрика Андреева
Уимблдон (ж)
Дарья Касаткина
Завтра
13:00 (Мск)
Юрико Миядзаки
Уимблдон (ж)
Динамо М
2:1
2-й тайм
live
Партизан
BetBoom Братский Кубок|1-й тур
20:16, 3 июля 2024Спорт

Джокович заявил о планах выучить русский язык

Новак Джокович заявил о планах выучить русский язык

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о планах выучить русский язык. Его слова приводит газета «Политика».

Спортсмен выразил надежду, что русский дастся ему легче, чем другие языки, это его большое желание. «Что касается китайского и других восточных языков, то мне бы тоже этого хотелось, но, наверное, сейчас это нереально, потому что это языки, которые требуют немного больше времени», — отметил Джокович.

Ранее стало известно, что Джокович выступит на Олимпийских играх-2024 в Париже. Грядущая Олимпиада станет для серба четвертой в карьере.

Джокович — лучший теннисист в истории по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. У серба 24 титула.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме признали ошибку с заморозкой пенсионных накоплений

      Раскрыто состояние пострадавших в ДТП в Анталье россиян

      В Кремле отказались считать Эрдогана посредником в переговорах по Украине

      Полиция Германии расследует избиение стюардами болельщика на матче Евро-2024

      Соратники Трампа понадеялись на участие Байдена в предвыборной гонке

      В США назвали виновных в военном перевороте на Украине

      Россия заявила о готовности продолжать качать газ через Украину

      В МИД отреагировали на удар ВСУ по Энергодару

      «Несчастный человек». Как школьник из ролика про «борщ с капусткой» прославился на всю Россию, спился и попал в тюрьму?

      Женщинам перечислили главные правила похода в общественный туалет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше