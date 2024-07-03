Мужчина поймал самую большую мелкую рыбу и установил новый рекорд

В США рыбак поймал маленького краснобрюхого окуня и установил новый рекорд

Рыбак из США поймал самого большого краснобрюхого окуня и установил новый рекорд штата Джорджия. Об этом сообщает Miami Herald.

15 июня Джейми Бойетт вместе с другом и восьмилетним сыном отправился на рыбалку. Среди прочего им попалась мелкая рыба длиной 22 сантиметра, и мужчина даже не смог сначала определить, к какому виду она относится. «Друг сказал, что это может быть краснобрюхий окунь, но я рассмеялся, потому что этот был самым большим из тех, что когда-либо видел», — рассказал американец.

Однако, разбирая дома улов, Бойетт все-таки решил проверить попавшуюся ему маленькую рыбку. В итоге оказалось, что это действительно краснобрюхий окунь, причем самый большой из пойманных в Джорджии. Его вес составил 340,1 грамма. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году, а рыба весила около 312 граммов.

24 июня достижение Бойетта было официально признано. Мужчина заявил, что теперь очень рад своему решению перепроверить подозрительный улов.

Ранее сообщалось, что мужчина из США рыбачил на озере Бивер, случайно поймал огромного веслоноса и побил рекорд. Вес рыбы составил более 57 килограммов.

