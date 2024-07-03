Переехавший в США российский пловец получил от МОК приглашение на Олимпиаду

Переехавший в США российский пловец Сомов получил от МОК приглашение на ОИ

Российский пловец Евгений Сомов, переехавший в США, получил приглашение на летние Игры-2024 в Париже от Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщается на сайте организации.

Российская теннисистка Анастасия Потапова отклонила предложение, а ее соотечественник дзюдоист Махмадбек Махмадбеков принял его.

Ранее МОК объявил имена первых допущенных к Играм-2024 россиян. В список вошли восемь теннисистов. В гребле, стрельбе и современном пятиборье представителей России на Играх не будет.

25-летний Сомов живет и тренируется в США. 16 мая на соревнованиях в Америке он побил рекорд России на дистанции 100 метров брассом. Однако достижение не будет ратифицировано, так как время показано на турнире за пределами страны и не в составе сборной России.