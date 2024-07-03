Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александр Мюллер
1:3
Завершен
Даниил Медведев
Уимблдон (м)
Аслан Карацев
1:3
Завершен
Карен Хачанов
Уимблдон (м)
Слоан Стивенс
Диана Шнайдер
Уимблдон (ж)
Чжу Линь
Сегодня
19:50 (Мск)
Анастасия Павлюченкова
Уимблдон (ж)
Донна Векич
Сегодня
22:00 (Мск)
Эрика Андреева
Уимблдон (ж)
Дарья Касаткина
Сегодня
22:30 (Мск)
Юрико Миядзаки
Уимблдон (ж)
Динамо М
0:0
1-й тайм
live
Партизан
BetBoom Братский Кубок|1-й тур
19:23, 3 июля 2024Спорт

Переехавший в США российский пловец получил от МОК приглашение на Олимпиаду

Переехавший в США российский пловец Сомов получил от МОК приглашение на ОИ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российский пловец Евгений Сомов, переехавший в США, получил приглашение на летние Игры-2024 в Париже от Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщается на сайте организации.

Российская теннисистка Анастасия Потапова отклонила предложение, а ее соотечественник дзюдоист Махмадбек Махмадбеков принял его.

Ранее МОК объявил имена первых допущенных к Играм-2024 россиян. В список вошли восемь теннисистов. В гребле, стрельбе и современном пятиборье представителей России на Играх не будет.

25-летний Сомов живет и тренируется в США. 16 мая на соревнованиях в Америке он побил рекорд России на дистанции 100 метров брассом. Однако достижение не будет ратифицировано, так как время показано на турнире за пределами страны и не в составе сборной России.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме признали ошибку с заморозкой пенсионных накоплений

      В Москве стало больше квартир одного типа

      Китай обязался прилагать усилия для урегулирования конфликта на Украине

      Уронившего троих детей оператора аттракциона задержали в российском регионе

      Ненавидевший коллегу россиянин ударил его по голове слесарным молотком

      В России захотели производить 400 спутников в год

      Щенок сгрыз палец хозяина и спас его от ампутации

      Посол России в США заявил о понимании Вашингтоном последствий ударов по Крыму

      В МИД России предрекли увеличение потерь ВСУ

      Уезжавший в Израиль телеведущий назвал удивившую его особенность страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше